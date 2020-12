Covid: Borrelli (Verdi), campani che non si vaccinano si paghino cure da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino dovrà essere necessariamente obbligatorio, solo con un'ampia copertura della popolazione sarà possibile finalmente arrestare la corsa del virus. Stiamo elaborando una proposta di legge per la Regione Campania sulla scia di quella sanmarinese, tutti devono vaccinarsi, salvo eccezioni mediche, altrimenti dovranno sostenere le spese mediche da soli se si ammalano di covid. E' un modo per incentivare la vaccinazione e anche per tutelare il sistema sanitario". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. (Ren)