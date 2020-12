Messico: presidente Lopez Obrador nomina ministro Istruzione nuovo ambasciatore in Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice uscente, Barcena, aveva comunicato la sua decisione di ritirarsi all'inizio della settimana. Un abbandono non solo alla sede di Washington, ma alla lunga carriera diplomatica. "Mi ritirerò nei prossimi mesi, dopo aver lavorato presso il servizio estero per 43 anni. Ogni cosa ha il suo tempo", aveva detto La diplomatica nel corso di un incontro organizzato dal Baker Institute. "Credo che la mia permanenza negli Stati uniti si è conclusa e di aver servito il presidente e il mio paese in modo fedele, con lealtà. È tempo di passare a un'altra tappa della mia vita", ha aggiunto. Entrata nel servizio diplomatico nel 1977, Barcena è stata la prima donna a guidare l'Ambasciata messicana in Usa. In precedenza aveva rappresentato il proprio paese alle Nazioni Unite, ma anche in Turchia, Norvegia, Azerbaijan, Kazakhistan, Danimarca, Islanda e Georgia. (segue) (Mec)