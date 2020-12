Pedopornografia: pm su operazione Luna Park, è fenomeno molto più diffuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 432 partecipanti a "canali" e "gruppi" finalizzati alla condivisione di foto e video pedopornografici individuati in Italia e nel resto del mondo con la maxi-operazione "Luna Park" della Polizia Postale, coordinata dagli aggiunti di Milano Letizia Mannella ed Eugenio Fusco e dai pm Giovanni Tarzia e Cristina Barilli, sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso e diffuso. È quanto viene spiegato da fonti inquirenti. Nei prossimi giorni gli investigatori analizzeranno tutti i contatti e l'immenso materiale multimediale sequestrato a circa sessanta indagati (professionisti, operai, studenti, pensionati, impiegati privati e pubblici), di cui una ventina arrestati in flagranza, per cercare ulteriori collegamenti. Tra gli aspetti ritenuti più critici dai poliziotti della Postale e dei magistrati c'è soprattutto la ricorrenza nelle conversazioni nelle chat, spesso denominate con la sigla C.P. (Child Porn, ndr), di pedofili che sono alla ricerca di "contatti diretti" con minori vittime di abusi.(Rem)