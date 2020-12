Governo: Orlando (Pd), noi non vogliamo la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non vogliamo la crisi di governo perché pensiamo che in questo momento serva tutto, tranne questo". Lo ha affermato il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, intervenendo al Tg4. Quanto alla delega sui servizi segreti, attualmente in capo al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "crediamo - ha chiarito il parlamentare - sia ragionevole discutere del fatto che ci sia una autorità che se ne occupi a tempo pieno". (Rin)