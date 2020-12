Roma: presidente Municipio I, al via progetto "Libri sospesi" all'interno delle iniziative del Patto di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella libreria "Il Seme" in via Monte Zebio il Municipio Roma I Centro ha lanciato il progetto "Libri sospesi", all'interno delle iniziative del Patto di comunità. Dopo la raccolta di giochi dai donare ai piccoli delle famiglie segnalati dai servizi sociali, dopo i 16 alberi di Natale con decori plastic free in sedici aree verdi e piazze del municipio I, arrivano i Libri Sospesi nelle librerie del territorio, per donare cultura e storie a chi in questo momento non può permetterselo. "Abbiamo pensato che nutrire la mente e diffondere cultura, in questi tempo così diverso, sia una priorità, perché genera benessere, fa guardare oltre, ricostruisce prospettive che alle volte sembrano perdute. Come per i bambini e le bambine, vogliamo che anche gli adulti abbiano un dono quest'anno. Per questo abbiamo rilanciato il progetto del Libro Sospeso, che avevamo già avviato a marzo scorso, ma stavolta in una veste più ampia, all'interno del Patto di comunità che il Municipio Roma I Centro ha stretto con tutte le realtà associative territoriali, per non lasciare nessuno indietro e per ripartire insieme dopo la pandemia", la presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi. (segue) (Com)