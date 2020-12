Lazio: Ciacciarelli (Lega), dopo mia lettera approvata in Regione revisione tariffaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della lega, per l'approvazione della tariffa prezzi 2020. "Proprio recentemente - dice in una nota il consigliere regionale- avevo inviato una lettera all'assessore regionale Alessandri per sollecitare la cosa in quanto sono trascorsi ormai 7 anni dall'ultima revisione tariffaria dei prezzi per lavori pubblici, un tempo certamente lungo che ha gravato su tantissime imprese del settore che manifestavano l'esigenza di procedere all'aggiornamento e revisione della suddetta Tariffa dei prezzi, contestualizzandole all'attuale regime commerciale ed economico di settore. Altre Regioni, avevano già provveduto all'aggiornamento come ad esempio: Marche nel 2017, Umbria nel 2016, Basilicata nel 2018. Per tutti questi motivi, avevo chiesto di sapere quando la Regione Lazio avrebbe provveduto alla revisione ed all' aggiornamento della tariffa dei prezzi ferma al 2012. Finalmente è stato fatto, e pertanto mi ritengo soddisfatto. Una vittoria per molte imprese della nostra regione". (Com)