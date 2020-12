Iran: Ue, 21 dicembre videoriunione ministeriale informale su Jcpoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà una riunione ministeriale informale dei partecipanti al Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) il 21 dicembre. Di questo si è parlato nella riunione virtuale della commissione mista del Piano d'azione congiunto globale che si è tenuta oggi. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che, secondo i termini del Jcpoa, la commissione mista è responsabile della supervisione dell'attuazione dell'accordo. La commissione mista è stata presieduta, a nome dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dal segretario generale del Seae, Helga-Maria Schmid, e ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Iran a livello di vice ministri degli Affari esteri e di direttori politici. I partecipanti hanno discusso del lavoro in corso per preservare il Jcpoa e di come garantire la piena ed efficace attuazione dell'accordo da tutte le parti alla luce delle sfide esistenti. I partecipanti hanno inoltre convenuto di tenere una riunione ministeriale informale dei partecipanti al Jcpoa il 21 dicembre in formato virtuale. (Beb)