Roma Metropolitane: prima giornata di protesta davanti azienda, "ci saremo fino alla fine"

- Protesta stamattina dei rappresentanti sindacali aziendali di Roma Metropolitane di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti di Roma e del Lazio davanti alla sede della partecipata, durante la prima delle tre giornate di sciopero proclamate dall'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori. In un post su Facebook la sindacalista di Uil trasporti Paola Propana spiega: "Un po' ci assicuriamo di essere adeguatamente distanziati, si, ma soprattutto il nostro è un cordone a difesa. A difesa del nostro lavoro, del nostro stipendio e del nostro futuro. Siamo ancora lì. Ci saremo fino alla fine". I lavoratori sono in protesta per chiedere lo sblocco degli stipendi a seguito del pignoramento, per contenziosi pregressi, dei conti della società. Al presidio hanno preso parte anche diversi esponenti del Partito democratico del Campidoglio. (Rer)