Bangladesh: Giorno della Vittoria, leader rendono omaggio ai caduti per la liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha celebrato oggi il Giorno della Vittoria, in ricordo del 16 dicembre 1971, quando il Pakistan dichiarò la resa nella guerra di liberazione bengalese. Il presidente della Repubblica Abdul Hamid e la premier Sheikh Hasina hanno reso omaggio ai caduti per la patria bengalese. La ricorrenza è stata sottolineata anche in India, che intervenne a sostegno dei guerriglieri indipendentisti bengalesi e combatté la guerra indo-pakistana del 1971, cui seguì l’anno successivo l’Accordo di Simla. Sheikh Mujibur Rahman, noto anche come Mujib e Bangabandhu, “amico del Bengala” (padre di Sheikh Hasina), fu una figura centrale nel movimento e nella guerra di liberazione e fu il primo presidente del Bangladesh tra il 1971 e il 1972. Fu poi primo ministro e morì assassinato da un gruppo di ufficiali dell’Esercito nel 1975. Quest’anno, nel suo centenario di nascita, era stato preparato un programma di eventi, saltato a causa della pandemia di coronavirus.(Inn)