Urbanistica: parte piano recupero Palazzo Sciarra, spazio contemporaneo in Centro storico Roma

- Ampliamento degli spazi espositivi, musealizzazione dei ritrovamenti dell'Acquedotto Vergine, ampliamento della rete dei percorsi dell'organismo architettonico con la realizzazione di una copertura vetrata in corrispondenza del cortile storico. L'Assemblea capitolina ha dato il via libera al piano di recupero di Palazzo Sciarra di via del Corso avanzato dalla Fondazione Roma, proprietaria dello storico immobile. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Grazie a questo progetto la città ha l'occasione di vedere realizzato uno spazio contemporaneo all'interno di un contesto storico. Si tratta di un piccolo intervento ma molto interessante che permette di poter scoprire nuovi luoghi di Roma e di valorizzare ulteriormente un edificio importante in cui, grazie alla Fondazione Roma, viene realizzato un intervento all'interno appunto di una struttura esistente e si sviluppa recuperandone una parte funzionale degli spazi museali", dichiara l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. (segue) (Com)