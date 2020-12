Urbanistica: parte piano recupero Palazzo Sciarra, spazio contemporaneo in Centro storico Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un progetto che punta alla riqualificazione dell'edificio mediante un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato a preservare, ripristinare e valorizzare le peculiarità che concorrono al suo valore storico-architettonico. I lavori di ristrutturazione non solo riporteranno l'immobile alle sue originarie dimensioni ma andranno anche a valorizzare e preservare l'inestimabile ricchezza custodita al suo interno attraverso la musealizzazione delle arcate dell'Acquedotto Vergine, uno degli acquedotti romani più importanti dell'antica Roma", aggiunge il presidente della commissione Urbanistica Carlo Maria Chiossi. In particolare, il piano di recupero prevede la riqualificazione dell'immobile attraverso l'ampliamento degli spazi espositivi esistenti mediante il ripristino dell'originaria consistenza degli spazi, la musealizzazione dei ritrovamenti del 1888 dell'Acquedotto Vergine in modo da permettere a chi visita il palazzo di poterlo ammirare nella sua integrità con il recupero di spazi interrati esistenti e ripristinati, l'ampliamento della rete dei percorsi dell'organismo architettonico facendo diventare il cortile storico tardo ottocentesco l'invaso attorno al quale si articoleranno i nuovi spazi espositivi attraverso la realizzazione di una copertura vetrata in corrispondenza del cortile storico. (Com)