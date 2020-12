Milano: Consiglio comunale approva delibera tavolini, occupazioni temporanee gratis fino a luglio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Il regolamento approvato oggi dal Consiglio comunale, che riguarda la posa di strutture leggere prontamente rimovibili come tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere e lampade riscaldanti, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021, ha una durata sperimentale di un anno e si applica integralmente a tutte le nuove istanze che verranno presentate. Le concessioni già rilasciate nel corso 2020 potranno invece essere mantenute alle attuali condizioni fino a gennaio 2022, fermo restando le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico, che la nuova disciplina introduce. Il regolamento stabilisce ad esempio che il Comune possa individuare ambiti urbani in cui la posa di strutture non sia consentita o sia consentita in maniera limitata, ad esempio per la presenza di vincoli monumentali o ambientali e per la necessità di garantire la sicurezza pubblica. Le occupazioni, inoltre, dovranno sempre garantire almeno due metri per il transito pedonale, almeno 1,5 se l'occupazione è in carreggiata, almeno tre metri da elementi di arredo urbano come le panchine. In presenza di isole pedonali e piazze, poi, l'amministrazione potrà definire un limite massimo alla dimensione delle occupazioni. Limiti anche per le occupazioni su aree verdi, dove sarà vietata ogni potatura o abbattimento e dovrà essere sempre garantita la distanza minima di due metri attorno agli alberi. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere sempre mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza e decoro. (Rem)