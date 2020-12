Decreto Ristori: Pd, bene emendamento proroga stop Cosap e Tosap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop al versamento di Cosap e Tosap per i primi tre mesi del 2021 "è un segnale importante per un settore produttivo in grande difficoltà. L'emendamento a prima firma del collega del Pd, Daniele Manca, approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze, che prevede la proroga fino a marzo dell'esenzione dal pagamento del canone e della tassa sull'occupazione del suolo pubblico, è una misura utile ma che richiederà anche ulteriori azioni di sostegno". Lo sottolinea una nota di Pietro Bussolati e Stefania Gasparini, rispettivamente responsabili Imprese e Pmi nella segreteria del Pd. "Ora è necessario che l'ulteriore proroga sia inserita nel Ristori 5 già in previsione. Non sappiamo quanto tempo occorrerà per un pieno ritorno alla normalità, di sicuro abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese, il rischio è quello di veder sparire un patrimonio di piccole, piccolissime e micro imprese che costituisce l'ossatura del nostro sistema produttivo. Indubbiamente stiamo fronteggiando un cambio di paradigma, e ciò sta avvenendo in uno dei periodi più difficili dal dopoguerra ad oggi, tuttavia la transizione deve essere guidata e accompagnata, preservando i soggetti più piccoli e più esposti alle conseguenze di questo stato di emergenza perdurante", concludono Bussolati e Gasparini.(Com)