Difesa: Aeronautica militare, posata la prima pietra dell'International flight training school

- Si è svolta oggi, presso la base dell'aeronautica militare di Decimomannu in Sardegna, la cerimonia di posa della prima pietra della nuova International flight training school. Presenti tra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi, il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, il presidente di Leonardo, Luciano Carta, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo e il capo della Divisione Velivoli di Leonardo, Marco Zoff. L'International flight training school (Ifts) nasce dalla collaborazione strategica tra l'Aeronautica militare e Leonardo per la realizzazione di un centro di addestramento avanzato al volo che costituirà il riferimento internazionale nella formazione dei piloti militari a partire dalla fase avanzata dell'addestramento di quei piloti successivamente impiegati su velivoli caccia di ultima generazione. (segue) (Com)