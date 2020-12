Difesa: Aeronautica militare, posata la prima pietra dell'International flight training school (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luciano Carta, presidente di Leonardo, ha dichiarato che "L'International Flight Training School porta in dote un altissimo grado di innovazione tecnologica e di capacità di addestramento all'avanguardia, che contribuiranno a valorizzare il ruolo della nostra Aeronautica e della nostra Azienda in un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo. Per questo motivo Leonardo metterà a disposizione competenze, tecnologia e innovazione per sostenere la nascita del più importante centro di addestramento per l'aviazione militare, un vanto per l'Italia, per l'Europa e per i nostri alleati strategici". Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo ha dichiarato: "L'International Flight Training School, in grado di soddisfare la crescente domanda dell'Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione sinergica tra Forza Armata e Industria con importanti ricadute per il sistema Paese. Abbiamo messo a fattor comune il consolidato know-how dell'Aeronautica Militare e l'eccellenza di Leonardo nell'ambito dei sistemi integrati per l'addestramento dei piloti militari ottimizzando il rapporto costo/efficacia per la formazione del pilota e rafforzando il posizionamento internazionale di Leonardo quale Training Service Provider". (segue) (Com)