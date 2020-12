Difesa: Aeronautica militare, posata la prima pietra dell'International flight training school (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'evento di oggi, seppur semplice e purtroppo limitato alla presenza di poche autorità, rappresenta un momento importante e nello stesso tempo un ulteriore tassello di un progetto ambizioso e di rilevanza internazionale non solo per l'Aeronautica Militare e per Leonardo ma per tutto il Sistema Paese", ha dichiarato il generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare. "Da oggi in questa base dell'Am iniziano i lavori per la realizzazione delle infrastrutture che ospiteranno una modernissima scuola di volo avanzata. In essa si addestreranno i piloti militari italiani e dei Paesi stranieri che hanno riconosciuto e affermano la validità e l'efficacia del nostro sistema addestrativo integrato, sviluppato e destinato a coloro che voleranno su velivoli di 4ª e 5ª generazione. Insieme a Leonardo" - ha aggiunto il generale Rosso – "mettiamo a sistema competenze e tecnologie per creare, nel modo più costo-efficace, professionisti all'avanguardia, capaci di operare e gestire velivoli sempre più tecnologici e complessi. La competenza, la qualità e la lunga esperienza sia dell'Aeronautica Militare che della nostra industria nel campo dell'addestramento sono il miglior biglietto da visita per questa offerta formativa innovativa e di assoluta eccellenza". (segue) (Com)