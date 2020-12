Difesa: Aeronautica militare, posata la prima pietra dell'International flight training school (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parliamo di un progetto importante che, per l'impegno militare e industriale nell'Ifts, prevede già oggi un periodo di attività almeno ventennale. La partnership tra l'Aeronautica Militare, in possesso di una lunga e consolidata esperienza nell'addestramento al volo, e Leonardo leader nel training integrato, rappresenta una chiara sinergia tra due eccellenze italiane, una collaborazione che genererà da una parte un ampliamento dell'offerta addestrativa, con importanti ricadute positive anche sull'indotto locale in termini di occupazione diretta ed indiretta e dall'altra la possibilità, per Leonardo, di attrarre ulteriori investimenti esteri, rafforzando il prestigio e la leadership mondiale nel settore", ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi. Con l'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo campus Ifts presso la Base di Decimomannu verrà realizzata una vera e propria accademia del volo in grado di ospitare allievi, personale tecnico nonché aree ricreative, mensa, impianti sportivi, infrastrutture logistico-manutentive che dovranno gestire l'operatività della flotta di 22 velivoli M-346 (denominato T-346A dall'Aeronautica Militare). Un intero edificio sarà dedicato al Ground Based Training System (Gbts) per ospitare le aule di formazione e l'installazione di un moderno sistema di addestramento basato su sistemi di simulazione di ultima generazione. La realizzazione di tali opere avrà positive ricadute in favore dell'indotto locale. Completato l'adeguamento infrastrutturale, l'Ifts sarà operativa a partire dal 2022, generando importanti ricadute occupazionali sul territorio. Grazie all'imminente arrivo del nuovo M-345 di Leonardo presso la base del 61mo Stormo dell'Aeronautica Militare di Galatina (Lecce), che andrà a sostituire gradualmente le flotte di T-339A e FT-339C, si procederà con il progressivo spostamento della fase avanzata del syllabus addestrativo, basata sul velivolo M-346, presso la base di Decimomannu. L'M-346 di Leonardo rappresenta la punta di diamante del reparto di addestramento al volo dell'Aeronautica Militare, dove si sono già formati oltre ai piloti italiani, quelli provenienti da altri Paesi quali Stati Uniti, Spagna, Francia, Austria, Olanda, Polonia, Singapore, Argentina, Grecia e Kuwait. (Com)