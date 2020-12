Milano: Consiglio comunale approva delibera tavolini, occupazioni temporanee gratis fino a luglio 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) La nuova disciplina sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere coinvolge i Municipi e i Distretti urbani del commercio, che saranno chiamati a un ruolo di facilitazione e mediazione degli interessi pubblici e privati. Il regolamento consente poi all'amministrazione di definire diversi orari di apertura e chiusura di singoli esercizi o determinate vie e quartieri e in specifiche fasce orarie potrà essere introdotto il divieto della vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta, fatta salva la consegna a domicilio. In caso di violazione delle disposizioni legislative in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, le forze dell'ordine potranno disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio fino a cinque giorni. Previsto inoltre un regime sanzionatorio nel caso di disturbo alla quiete pubblica o di non rispetto dei parametri occupazionali previsti. Gli esercenti potranno presentare istanza di occupazione attraverso una piattaforma informatica dedicata e avranno riscontro entro quindici giorni, fatto salvo quelle che prevedono modifiche alla disciplina viabilistica, per cui si prevede un riscontro entro 30 giorni. (Rem)