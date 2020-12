Giustizia: Perantoni, fitto programma di audizioni su riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come programmato, stiamo portando avanti un fitto calendario di audizioni sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura. È quanto afferma Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5s. "Abbiamo già raccolto autorevoli contributi da parte di esponenti, anche istituzionali, del mondo della giustizia e dell'accademia. Nonostante i diversi punti di vista, emerge chiara e univoca la necessità di un intervento legislativo che porti al rinnovo dell'ordinamento giudiziario e in particolare blocchi lo strapotere delle correnti all'interno del Csm, anche riformando i criteri che determinano meriti e attribuzioni degli incarichi. Nelle prossime settimane acquisiremo altri contributi, accessibili a tutti, come è noto, sul sito della Camera, e a gennaio inizieremo a lavorare sul testo", aggiunge. (Rin)