Milano: Capodanno 2021 con “pensieri illuminati”, un'opera in streaming dalle proprie case

- È un Capodanno diverso, quello che questi tempi ci impongono, e il Comune di Milano ha voluto trovare un modo nuovo per segnare il passaggio tra un 2020 carico di difficoltà e un 2021 pieno di speranze, condividendo una serata d'arte e musica di grande suggestione, in cui i pensieri di tutti potranno essere protagonisti grazie a un progetto artistico multimediale aperto ai cittadini e ideato per una visione in streaming nelle proprie case, nel pieno rispetto delle limitazioni causate dalla pandemia. Un progetto che permette a tutti di partecipare 'a distanza' attraverso un proprio messaggio che durante la serata di Capodanno si trasformerà in un "pensiero illuminato". A partire da oggi, infatti, sul sito www.pensierilluminatimilano.it, chiunque potrà lasciare un pensiero, breve e semplice come un tweet, ispirato a uno dei tre temi dell'opera: Creato, Umanità e Futuro. I messaggi saranno trasformati dall'artista Felice Limosani in grafica generativa e pixel luminosi, per essere poi proiettati come forme e movimenti emozionali. Il risultato finale sarà una narrazione collettiva, un'esperienza resa unica dalla musica diretta da Maestro Beatrice Venezi, eseguita dall'Orchestra 'I Pomeriggi Musicali', e dalla drammaturgia messa in scena dalla Civica Scuola di Teatro 'Paolo Grassi'. La mezzanotte sarà scandita da una video-installazione narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. Promosso dal Comune di Milano e prodotto con Videomobile e Area 62, con la regia di Marco Boarino, Pensieri Illuminati è pensato come un'opera d'arte totale, visibile esclusivamente in streaming.(Com)