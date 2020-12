Roma: Chirizzi (Pd Municipio XV), laboratorio musicale Studio XX icona immobilismo M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Consiglio odierno ho presentato una question time al presidente del Municipio per chiedere quali siano gli sviluppi sul bando per l'affidamento della gestione del laboratorio musicale 'Studio XX' ubicato in via delle Galline Bianche, a Labaro, che insieme alla biblioteca comunale rappresenta l'unico luogo in cui cittadini, associazioni e ragazzi possano coltivare la loro passione la musica". Lo dichiara in una nota Luigina Chirizzi, consigliera Pd in Municipio Roma XV. "Tutti conoscono il ruolo sociale avuto negli anni a Labaro dallo Studio XX e alla richiesta di cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura e di tempistica per il bando di futura assegnazione, la risposta ricevuta è stata agghiacciante - aggiunge Chirizzi -. Dopo circa cinque anni di discussione, di atti votati in Consiglio, di sopralluoghi delle commissione e degli uffici, del verbale di ripresa in possesso, delle relazioni tecniche e studio dei costi, si apprende oggi che l'amministrazione municipale non può intervenire in quanto non si è ancora perfezionato il trasferimento da Ater a Roma Capitale. Oramai siamo abituati a prendere atto dei limiti amministrativi e politici, in tutte le declinazioni, di questa amministrazione. Ogni cosa di cui si sono occupati sono finite in 'tarallucci e vino'. Solo qualche esempio: Studio XX non pervenuto, Polifunzionale di via Sulbiate completamente abbandonato, strada pubblica Via Salk attualmente ancora occupata. L'amara consolazione – conclude Chirizzi – è che fra pochi mesi andranno a casa". (Com)