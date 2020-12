Francia: Macron rivendica impiego "lessico ampio ed esigente" contro i populisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di impiegare "un lessico ampio" e costruzioni di frasi certe volte "esigenti" per contrapporsi ai populisti che hanno ridotto "il vocabolario" utilizzando frasi brevi e "grossolane" espressioni retoriche. Opporsi a questo significa "resistere", ha detto il capo dello Stato in un'intervista rilasciata al settimanale "Le Point". "I francesi apprezzano il pensiero strutturato in modo ordinato, trasparente, i ragionamento di fondo, la dimostrazione che ricerca l'adesione razionale. Questo non vuol dire che non bisogna fare discorsi di un'ora e mezza. Senza dubbio sono stato spesso troppo lungo", ha affermato il presidente. "Del resto credo che non sono i discorsi come tali a creare diffidenza ma la loro manipolazione, il fatto che siano rigirati, riassunti in una striscia di qualche battuta” per fare titolo, ha affermato.(Frp)