Roma Metropolitane: Masucci (Fit-Cisl Lazio), si ascolti voce lavoratori in sciopero, urgente incontro

- "La voce dei lavoratori di Roma Metropolitane, in sciopero e in presidio da oggi al 19 dicembre, deve essere ascoltata: lo ribadiamo, è urgente che si tenga un tavolo al Campidoglio sul futuro di azienda e lavoratori. Dobbiamo fare chiarezza su una situazione che sta gettando nello sconforto troppe famiglie: l'amministrazione non può essere un semplice spettatore, deve farsi protagonista attiva e garante di soluzioni rapide". È quanto si legge in una nota del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, in cui si aggiunge che "serve una forte e subitanea assunzione di responsabilità: ne va di centinaia di famiglie che rischiano di passare un Natale disperante, senza stipendio di dicembre, senza tredicesima e in alcuni casi anche senza le spettanze di novembre. Non si può restare fermi mentre succede tutto ciò: vanno fatti tutti gli sforzi in nostro potere per salvaguardare i lavoratori e, insieme a loro, un'azienda strategica per la Capitale". (Com)