Covid: Di Maio, necessarie scelte decise per evitare terza ondata

- Per arginare la diffusione della Covid-19, “sono necessarie scelte decise come governo, altri governi le stanno prendendo in tutta Europa”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook. “Dalla metà di gennaio possiamo avviare le vaccinazioni, ma serviranno mesi per vaccinare tutti gli italiani. Come governo ci affideremo alla scienza, non è un tema politico. Se gli scienziati ci dicono che c’è il rischio di una terza ondata, ne dobbiamo tenere conto come governo”, ha spiegato il titolare della Farnesina. Attualmente, “è in corso la riunione dei capi delegazione per arginare gli assembramenti durante le vacanze. Vi è “grossa apprensione per la terza ondata. Se vogliamo evitarla, dobbiamo fermare la curva del contagio. Capisco che ci siano preoccupazioni. In questo momento si decidono i prossimi mesi. Il numero dei morti è ancora imponente e drammatico, anche se cala il numero dei contagi”, ha concluso.(Res)