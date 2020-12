Viabilità: Anas, al via lavori di manutenzione nelle gallerie della Ss38 in provincia di Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha avviato i lavori di manutenzione degli impianti a servizio delle gallerie lungo la strada statale 38 "Dello Stelvio", nei territori comunali di Grosio, Sondalo, Valdisotto e Bormio in provincia di Sondrio, dal km 76,700 al km 99,700 in entrambe le direzioni. Gli interventi - fa sapere una nota di Anas - prevedono la manutenzione ordinaria degli impianti telefonici presenti all'interno delle gallerie Bolladore, Valmaggiore, Mondadizza, Le Prese, Verzedo, Sant'Antonio, Tola e Capina. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze, la strada verrà chiusa al traffico domani sera, 17 dicembre, dal km 76,600 al km 86,600 dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo e nelle notti del 18 e 21 dicembre dal km 86,600 al km 99,700 dalle ore 22 alle ore 6. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità provinciale con deviazioni sul posto. (com)