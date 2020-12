Auto: Spagna, a novembre produzione cresciuta dell'8,5, ma calo annuale del 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre in Spagna la produzione di automobili è cresciuta dell'8,5 per cento grazie alla spinta dei mercati europei con l'assemblaggio di 268.633 unità. É quanto reso noto oggi dall'Associazione dei costruttori (Anfac) che hanno evidenziato, tuttavia, come quest'anno, a causa della pandemia del coronavirus, le fabbriche abbiano accumulato un calo del 21,7 per cento con due milioni di auto prodotte. Si stima che gli stabilimenti spagnoli chiuderanno il 2020 con un totale di 2,2 milioni di veicoli prodotti, il 19 per cento in meno rispetto al 2019. L'Anfac ha spiegato che la ripresa del mese di novembre ha permesso di ridurre il calo accumulato di tre punti rispetto a ottobre. Il mercato interno prosegue invece con una lenta ripresa. La Spagna è, infatti, l'unico dei principali mercati europei con vendite in calo di oltre il 10 per cento nell'ultimo trimestre e questo ha condizionato in larga misura la produzione di veicoli.(Spm)