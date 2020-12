Speciale infrastrutture: Egitto, offerte da Arabia Saudita e Kuwait per investimenti in aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha ricevuto dall’Arabia Saudita e dal Kuwait offerte per investimenti nei progetti delle aree cargo dell’aeroporto internazionale del Cairo e dell’aeroporto internazionale di Sphinx (scalo della città di Giza, a ovest della capitale). Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Ahram” citando Mohamed Mannar, ministro dell’Aviazione civile del Cairo. Il ministero, ha detto Mannar, si è coordinato con l’Autorità egiziana per gli investimenti (Gafi) per ricevere offerte di investimenti, allo scopo realizzare questi progetti. Per quanto riguarda lo scalo di Sphinx, è in corso la sua espansione per allargarne la capacità a 900 passeggeri all’ora invece dei 300 attuali, così da soddisfare la crescita del traffico attesa con l’apertura del nuovo Grand Egyptian Museum di Giza (prevista per l’anno prossimo). D’altra parte è in corso anche il progetto del collegamento fra l’Edificio 2 dell’aeroporto del Cairo a un parcheggio multifunzione, per il costo di 170 milioni di sterline egiziane (10,8 milioni di dollari). Il progetto sarà completo e operativo entro il mese di giugno 2021 e comprenderà un tapis roulant lungo 310 metri, un ponte lungo 60 metri, e un’area commerciale e di parcheggio da 1.200 metri quadri. Il progetto è stato finora realizzato al 35 per cento. (Cae)