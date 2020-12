Speciale infrastrutture: Italia-Usa, la Camera di commercio premia le eccellenze che hanno investito sull'asse transatlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende statunitensi premiate con i Transatlantic Awards 2020 sono: Krause Group, per l'acquisizione del Parma Calcio 1913, quarta acquisizione italiana del gruppo in pochi anni; Medtronic, per gli investimenti sostenuti negli ultimi tre anni pari a 70 milioni di dollari, di cui 30 milioni nel 2020, volti ad espandere le capacità produttive e distributive e a investire in crescita e sviluppo del Paese, contribuendo in modo significativo alla lotta del Covid-19, grazie ai siti di Mirandola e Rolo e alla realizzazione di programmi per il recovery del Sistema sanitario nazionale; Supernap, per l’investimento di oltre 300 milioni di euro per la realizzazione del datacenter più avanzato d’Europa. Il Transatlantic Special Award è andato ad Amazon Web Services, Google e Microsoft per gli investimenti nell’offerta di infrastrutture e servizi Cloud, nei programmi di formazione digitale e per l’impegno a supportare l’Italia, la sua Pubblica Amministrazione e le sue imprese nella gestione dell’emergenza e ripartenza post Covid, accelerando il processo di digitalizzazione e innovazione dell’intero ecosistema nazionale. (Com)