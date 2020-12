Speciale infrastrutture: Valeri, piano interventi in area ligure vale due miliardi esclusa la Gronda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete autostradale ligure "sarà oggetto, nel prossimo decennio, di considerevoli attività di manutenzione e ammodernamento, in coerenza con i parametri normativi". Lo ha detto il direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia, Enrico Valeri, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sulle infrastrutture stradali liguri. Per quanto riguarda il piano di interventi in area ligure, ha spiegato Valeri, "stiamo parlando di circa due miliardi di euro, con esclusione della Gronda di Genova, che ne vale ulteriori quattro. Si tratta di stime parametriche - ha spiegato - che verranno aggiornate con il completamento degli assessment, e saranno possibili delle modulazioni del piano". (Rin)