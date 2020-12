Speciale infrastrutture: Capitanio (Lega) a "Nova" su Tim-Vivendi, governo tuteli proprie aziende e sviluppo infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paradossalmente questa sentenza può richiamare l’attenzione del governo su temi che sta totalmente trascurando e che devono essere affrontati. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, Massimiliano Capitanio, in merito al verdetto della sesta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello, proposto da Telecom spa e Vivendi nei confronti della pronuncia del Tar Lazio di aprile 2019, e che ha annullato la delibazione con la quale Consob aveva qualificato il rapporto partecipativo di Vivendi in Telecom Italia in termini di controllo di fatto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. "Su questa vicenda c’è un disinteresse totale", ha proseguito il parlamentare, secondo cui "non c’è un ministro delegato che stia seguendo, che stia facendo la propria parte né sul versante delle telecomunicazioni né sul sistema radio-televisivo. Sugli argomenti strategici non si può improvvisare, come fa il premier Giuseppe Conte nelle sue conferenze stampa serali sui telegiornali". (Rin)