Speciale infrastrutture: Ungaro (Iv) a "Nova", bene Patuanelli, rete unica non può più aspettare

- La rete unica per la banda ultra larga non può più aspettare. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il deputato di Italia viva e componente della commissione Finanze della Camera Massimo Ungaro, a proposito dell’annuncio da parte del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dell’avvio in questa settimana di un tavolo con tutti gli operatori del settore. "Siamo molto in ritardo anche su questo fronte, quindi ogni iniziativa che possa accelerare la fusione tra Open Fiber e Tim è assolutamente da appoggiare, da sostenere. Come Italia viva - ha continuato il parlamentare -, riteniamo davvero benvenuto qualsiasi sforzo che dia luogo alla nascita, nel modo più rapido possibile, della rete unica. Abbiamo rispetto ad altri Paesi un divario infrastrutturale, sul digitale, veramente preoccupante e se vogliamo beneficiare delle risorse del Recovery fund dovremmo avere appunto delle infrastrutture già pronte". Ungaro ha, poi, sottolineato: "Nella partita sono presenti anche dei grandi fondi internazionali, di rilievo. Ogni azione, dunque, su questo versante è meritevole di considerazione, sapendo che entrambi gli attori principali - Open Fiber e Tim - sono controllati o possono seguire in qualche modo gli indirizzi da parte dello Stato. Insomma, non c’è alcun motivo per ritardare il processo". (Rin)