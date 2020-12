Giustizia: associazione Spazio Milano, giovani avvocati praticanti prigionieri dei rinvii, politica agisca in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, rispettando le norme di sicurezza, l'associazione Spazio Milano è scesa al fianco dei giovani per protestare contro il rinvio sine die dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato. "Questo non è il rinvio di un sogno, quello di diventare un avvocato, ma il prolungamento di un incubo: quello di rimanere un praticante", lo ha detto Andrea Bonetti, penalista milanese e giovane Presidente dell'associazione Spazio Milano. "I praticanti - hanno aggiunto - sono a tutti gli effetti dei professionisti impegnati in un settore altamente specializzato e cruciale per il Paese, ma ricevono una retribuzione inferiore rispetto a quella a cui avevano accesso ai tempi dell'università. E troppo spesso l'unica costante tra il reddito pre e post laurea finisce per essere la modalità di retribuzione: ovvero il nero". A Bonetti si aggiungono le voci di Giulia Crivellini e Desideria Pollak, giovani avvocati e Martina Riva, praticante avvocato tra le prime promotrici dell'iniziativa e membro del direttivo di Spazio. "I praticanti sono quelli che transitano da un ufficio all'altro per depositare gli atti e che spesso finiscono per scriverli senza ottenerne un adeguato riconoscimento. Sono quelli che aspettano pazientemente il loro turno per emergere, intrappolati in un sistema, quello giudiziario, che oggi non potrebbe fare a meno di loro e delle responsabilità che si assumono, ma che non vuole riconoscerli come professionisti".(com)