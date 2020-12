Taiwan: Covid, governo sospende a tempo indeterminato ingresso lavoratori dall'Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan sospenderà l'ingresso dei lavoratori migranti dall'Indonesia a tempo indeterminato, poiché la parte indonesiana non è stata in grado di migliorare l'accuratezza dei risultati del test del coronavirus. Lo ha reso noto oggi il Centro di comando epidemico dell'Isola (Cecc). Taiwan ha sospeso temporaneamente l'ingresso dei lavoratori migranti indonesiani il 4 dicembre a causa dell'aumento dei casi dal paese. Il Cecc aveva anticipato che sarebbe stata presa una decisione sull'estensione o la rimozione della restrizione in base alla situazione epidemica in Indonesia. Secondo il ministro della Salute Chen Shih-chung, a capo del Cecc, la diffusione del virus in Indonesia non è diminuita, con il Paese del Sud-est asiatico che la scorsa settimana ha segnalato circa seimila casi al giorno. "Un altro problema è la credibilità dei risultati del test Covid-19 emessi in Indonesia, che è peggiorata nel tempo. A ottobre, undici indonesiani sono stati trovati positivi al coronavirus a Taiwan, due dei quali avevano la certificazione di un risultato negativo al test emessa in Indonesia tre giorni prima della loro partenza per l'Isola. Tra il primo e il 15 dicembre, 32 dei 40 casi positivi dall'Indonesia avevano la certificazione di un risultato negativo", ha sottolineato. (segue) (Cip)