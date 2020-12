Taiwan: Covid, governo sospende a tempo indeterminato ingresso lavoratori dall'Indonesia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi risultati dei test sono diventati più imprecisi nel tempo. Non siamo sicuri di quale sia il problema. Il Cecc e l'ufficio di rappresentanza di Taiwan in Indonesia hanno comunicato con le autorità indonesiane sulla questione, ma non ci sono stati progressi rispetto alla richiesta di Taiwan che l'Indonesia migliori l'accuratezza dei risultati dei suoi test. Pensano di fare un buon lavoro, che è qualcosa su cui non siamo d'accordo. Fino a quando l'Indonesia non migliorerà su questo fronte, Taiwan continuerà a sospendere l'ingresso dei migranti indonesiani. Il Cecc monitorerà la situazione in Indonesia per decidere quando revocare il divieto di ingresso ai lavoratori migranti indonesiani", ha spiegato Chen. Il ministero del Lavoro taiwanese ha reso noto che i datori di lavoro che originariamente stavano pianificando di assumere lavoratori migranti dall'Indonesia ma hanno deciso di assumere lavoratori dal Vietnam, dalle Filippine e dalla Thailandia dovranno certificare nuovamente i loro contratti di lavoro. I permessi dei datori di lavoro per assumere lavoratori migranti saranno automaticamente prorogati di tre mesi se dovessero scadere dal 16 dicembre al 16 marzo del prossimo anno, ha aggiunto il ministero. (Cip)