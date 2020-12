Covid: assessore lombardo Cambiaghi, governo approvi subito apertura impianti sciistici da 7/1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura assicura l'erogazione di contributi a fondo perduto per la copertura dei costi di esercizio. Il bando comprende il ristoro per gli impiantisti per il consumo di energia elettrica, di carburante per i mezzi che si occupano della sistemazione e battitura delle piste oltre all'approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata. "Con questo incremento di 100mila euro - ha detto l'assessore Cambiaghi - dimostriamo come Regione Lombardia e l'assessorato allo Sport siano vicini a tutto il comparto neve in questo difficile momento. Vogliamo fortemente sostenere gli impianti di risalita e tutto il mondo della neve, uno dei settori chiave della nostra economia, importante volano per il mondo sportivo invernale". (com)