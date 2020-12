Riunione Conte-capidelegazione per le nuove misure anti-Covid, assente Italia Viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva non partecipa alla riunione dei capidelegazione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.. E' quanto si apprende da fonti di Iv, le quali spiegano che la ministra Teresa Bellanova è "tutt’ora impegnata, come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione, in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata". La posizione di Italia Viva, aggiungono le stesse fonti, "è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Matteo Renzi. Sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare".La ministra Bellanova è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori. Anche nella giornata di ieri l’incontro con Conte e la rappresentanza di Italia Viva è saltato per lo stesso motivo. Nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre, il presidente del Consiglio – insieme ai ministri Francesco Boccia, Luciana Lamorgese e Federico D'Incà – ha ricevuto a Palazzo Chigi alcuni capidelegazione della maggioranza. I membri dell’esecutivo hanno ascoltato anche il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts), che si sono espressi a favore di un inasprimento delle misure anti-Covid in vista delle festività.Il governo ha ritenuto necessario rimettere la valutazione di nuove restrizioni al centro del dibattito politico a fronte degli assembramenti che durante il weekend si sono visti a Roma, Milano e Torino per il tradizionale shopping natalizio. La possibilità di una terza ondata di contagi è il campanello d'allarme che spinge il governo a valutare la nuova stretta, che potrebbe portare l’Italia ad essere zona rossa o arancione per limitare al massimo il rischio di contagio. Rimarrebbero però alcune deroghe per i piccoli centri, ma nessun liberi tutti.(Rin)