Regno Unito-Irlanda: Consiglio Dublino-Belsfast, "continueremo a cooperare anche dopo Brexit"

- In un comunicato giunto al termine del dodicesimo Consiglio ministeriale nord-sud a cui hanno partecipato i governi della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, i due governi hanno dichiarato di aver discusso di diversi argomenti al centro dell'agenda politica dell'isola. Insieme a varie questioni amministrative ed economiche, i due governi hanno discusso anche di Brexit e di contenimento della pandemia, insieme alla minimizzazione degli effetti di questa sull'economia delle due nazioni. Secondo quanto si legge sul comunicato, i due governi si sono detti compiaciuti del livello di cooperazione tra le due amministrazioni, e hanno auspicato una sua continuazione "in ogni caso tale cooperazione sia praticabile", lasciando quindi intendere un velo di incertezza proveniente dalle negoziazioni post Brexit tra Unione europea e Regno Unito (di cui l'Irlanda del Nord fa parte), attualmente in corso. Proprio in merito a questo argomento, pur plaudendo alla "grande cooperazione" tra le due Irlande, nel comunicato si esprime un auspicio che questa tendenza"sia mantenuta anche dopo la fine del periodo di transizione" della Brexit, fissato per il 31 dicembre di quest'anno. Tuttavia, entrambe le amministrazioni hanno preso l'impegno di incontrarsi regolarmente dopo il 31 dicembre, per discutere delle problematiche che potrebbero eventualmente emergere dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. (Rel)