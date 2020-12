Polonia: bilancia commerciale registra surplus di 9,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto centrale di statistica della Polonia ha pubblicato i dati della bilancia commerciale. In un anno di calo sia per le esportazioni che per le importazioni si registra però un surplus della bilancia commerciale di 9,5 miliardi di euro. Le importazioni nel 2020 hanno raggiunto il valore di 184,4 miliardi di euro (7 per cento meno del 2019) mentre le esportazioni si sono attestate 193,9 miliardi di euro (- 2,6 per cento in meno del 2019).(Vap)