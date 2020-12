© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani pomeriggio, alle ore 17, su iniziativa del presidente Vincenzo De Luca, è fissata in via telematica la riunione dei governatori delle Regioni del Mezzogiorno, per discutere del riparto nazionale dei fondi previsti nell'ambito del programma del governo Next Generation". Lo ha reso noto la Regione Campania in un comunicato.(Ren)