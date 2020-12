Usa: vendite al dettaglio diminuite dell'1,1 per cento nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite dell'1,1 per cento su base mensile nel mese di novembre. È quanto reso noto oggi dal dipartimento del Commercio, secondo cui i numeri sono "più deboli del previsto" a causa del calo delle vendite fatto registrare da negozi di abbigliamento, ristoranti, negozi di elettronica e stazioni di servizio, e nonostante la ripresa riscontrata nei negozi di alimentari e nei rivenditori online. Nel complesso, le vendite al dettaglio sono aumentate del 4,1 per cento rispetto allo scorso anno, mentre la spesa presso i rivenditori online è aumentata del 29,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Dati che vanno letti con il fatto che durante i mesi della pandemia di Covid-19 le vendite al dettaglio sono state sostenute dai programmi di soccorso federali, ora terminati. (Nys)