Commercio: un centinaio di ambulanti inviano diffida a Raggi, attui sgravi Cosap per settore

- Circa un centinaio di operatori del commercio ambulante a Roma hanno diffidato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, gli assessori al Bilancio e al Commercio, Gianni Lemmetti e Carlo Cafarotti, il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, e i direttori di due dipartimenti, affinché "Roma Capitale ottemperi allo sgravio della Cosap per tutti gli ambulanti che occupano il suolo pubblico senza concessione edilizia", si legge in una nota firmata da Angelo Pavoncello, Mauro Ferri e Danilo Lattanzi in rappresentanza degli operatori del settore. Per gli ambulanti delle rotazioni romane una sentenza del 2018 "ha già chiarito che tutto ciò che non è occupato continuativamente sette giorni su sette, 24 ore su 24, al di là della durata della concessione è da considerarsi occupazione temporanea, quindi l’amministrazione di Roma non può non procedere" nello sgravio dalla Cosap. Gli operatori nella stessa diffida comunicano "che qualora il Comune di Roma non ottemperi allo sgravio immediato e al ricalcolo di quanto dovuto realmente da loro" sporgeranno "formale denuncia per eventuali danni erariali, distrazione di fondi destinati dallo Stato per la categoria degli operatori ambulanti, abuso di potere e abuso di ufficio". (Rer)