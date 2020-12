Lombardia: Fumagalli (M5s), Pedemontana pozzo senza fondo e vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come ad ogni sessione di bilancio è arrivato puntuale un emendamento con un ulteriore finanziamento a Pedemontana". Lo afferma in una nota il consigliere regionale lombardo del M5s Marco Fumagalli commentando la discussione alla "Legge di Stabilità 2021-2023" della Regione Lombardia in corso nell'Aula di Palazzo Pirelli. "Viene da chiedersi - continua - cosa ci sia dietro questa strenua difesa di un’opera che è più un miraggio che una realtà. Dopo che quest’estate è stata ceduta a Fnm la Milano Serravalle per immettere 350 milioni di euro di liquidità nella Pedemontana, ora Regione si accorge che per favorire la bancabilità del progetto occorre garantirne con 300 milioni i ricavi dal 2031 al 2060 che si aggiungono ai 600 milioni di prestito soci a garanzia del debito di cui alla Legge Regionale 7 agosto 2020 , n.18 articolo 22 comma 7 per il periodo dal 2025 al 2044". Per Fumagalli, "questa continua ricerca della modalità, per finanziare quest’opera, sembra più un sistema per mettere in cassaforte delle risorse da gestire in modo poco trasparente come già altre vicende ci hanno insegnato. Ci sarebbero altre priorità ma sembra che la Giunta lombarda continui solo a voler insistere con la costruzione di autostrade faraoniche in spregio alla sostenibilità ambientale e alle mutate esigenze economiche. Forse - ha concluso il portavoce del M5s - far cadere il sipario su quest’opera è l’unico modo per togliere di mezzo Fontana e la sua compagnia prima che facciano altri danni”. (com)