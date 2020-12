Taiwan: incursione di quattro aerei militari cinesi nello spazio di difesa taiwanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale (Adiz) di Taiwan, il numero più alto di aerei che hanno intrapreso tali manovre in un solo giorno a dicembre. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa di Taiwan. Si tratta di tre velivoli Y-8 e un aereo da trasporto Y-9 che sono entrati nello spazio aereo tra la costa sud-ovest di Taiwan e le Isole Pratas controllate da Taiwan nel Mar Cinese Meridionale, area inclusa nell'Adiz taiwanese. Secondo il ministero, i tre Y-8 includevano una variante anti-sottomarino, una variante da ricognizione e una da spionaggio di segnali elettromagnetici mentre l'Y-9 era un modello da guerra elettronica. In risposta all'incursione, l'Aeronautica militare di Taiwan ha lanciato aerei per monitorare i velivoli cinesi, ha emesso allarmi radio e mobilitato mezzi di difesa fino a quando gli aerei cinesi non hanno lasciato l'Adiz, ha spiegato il ministero. Quest'ultimo episodio ha segnato l'undicesimo giorno di incursioni di aerei militari cinesi a dicembre, secondo i dati del ministero della Difesa taiwanese.(Cip)