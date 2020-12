Speciale infrastrutture: G20, al via i primi incontri ufficiale del "Finance Track", in agenda infrastrutture e architettura finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dal passaggio di consegne ufficiale tra l’Arabia Saudita e l’Italia, la Presidenza italiana G20 inizia il suo percorso che si concluderà con il summit dei capi di Stato e di Governo, in programma il 30-31 ottobre 2021 a Roma. Questa settimana sono in calendario i primi due incontri ufficiali dei gruppi di lavoro del Finance Track, la filiera finanziaria del G20, secondo quanto riferisce il ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito internet. Il Finance Track si articola in diversi gruppi di lavoro dedicati alla crescita sostenibile e inclusiva, all’architettura finanziaria internazionale, alle infrastrutture e all’inclusione finanziaria. Vista l’attuale situazione internazionale e le conseguenti misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus, i primi incontri della Presidenza italiana si terranno in modalità virtuale, come già avvenuto durante l’intera Presidenza saudita. Gli incontri di questa settimana seguono di qualche giorno un primo seminario tenutosi il 3 dicembre scorso, sull’impatto degli investimenti e la finanza per lo sviluppo. (Res)