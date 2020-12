Speciale infrastrutture: Anas, per Tunnel Tenda vantaggi con attuale soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anas è pronta ad accogliere le indicazioni che perverranno dal governo mettendo a disposizione tutte le competenze e le professionalità di cui dispone per la realizzazione dell’opera. Tuttavia, dalle analisi tecnico-economiche e da quelle relative all’iter autorizzativo, risulta che la soluzione attuale garantisce, rispetto alle altre ipotesi analizzate, ovvero galleria a quote inferiori, minori impatti ambientali con riferimento al rischio di interferenze con le acque sotterranee che alimentano l’Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi, costi di realizzazione inferiori e minore produzione di materiali di scavo”. Lo ha detto l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, che ha riferito in audizione presso le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati sul ripristino del collegamento internazionale tra Italia e Francia in provincia di Cuneo tramite il Colle di Tenda. “Non escludendo a priori la proposta di realizzare il tunnel più a valle, va sottolineato che la scelta di proseguire con il progetto attuale, opportunamente modificato alla luce del dissesto che ha interessato l’area di imbocco sul lato francese, permette una serie ulteriore di rilevanti vantaggi – ha aggiunto -: evita la necessità di una modifica sostanziale del Trattato di Parigi del 12 marzo 2007 tra Francia e Italia (e della probabile conseguente nuova ratifica parlamentare) che regola le modalità di realizzazione del Nuovo Tunnel del Colle di Tenda; consente di non riavviare ex novo le interlocuzioni in sede di cig; consente di rimanere nel solco delle autorizzazioni già acquisite e dei termini contrattuali in essere, evitando inoltre la necessità di riavviare l’intero iter approvativo, tra cui la Valutazione d’Impatto Ambientale transfrontaliera, le procedure di esproprio in Italia e Francia e infine l’espletamento di nuovo appalto. In particolare, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva su un nuovo tracciato richiederebbero tempistiche e costi oggi non quantificabili a fronte dei 35 milioni di euro investiti e consuntivati per una parte delle opere all’aperto e lo scavo già realizzato che ha raggiunto i 1.270 metri sul lato italiano e i 490 metri lati Francia sui 3.300 complessivi”. (Com)