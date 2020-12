Speciale infrastrutture: Roma, Campidoglio, al via manutenzione straordinaria su via Borghesiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un intervento eseguito su un tratto di oltre 3 chilometri - aggiunge Raggi -, molto atteso da chi vive nel quartiere o ci lavora. Stiamo dedicando molta attenzione alle nostre periferie, perché dalla loro riqualificazione passa lo sviluppo della città e la ripresa delle attività commerciali e dell'economia". L'intervento in via Borghesiana "prevede una manutenzione straordinaria della strada - precisa l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo -. Si tratta di un lavoro in cui si vanno a eliminare molti centimetri del vecchio asfalto che era ormai molto ammalorato. Dopo molti anni, riqualifichiamo questo importante asse viario, intervenendo non solo sulla strada, ma anche sulla rete idraulica e la segnaletica. Riserviamo, inoltre, grande attenzione agli attraversamenti pedonali che saranno realizzati con materiale bicomponente, più duraturo e resistente nel tempo". (Com)