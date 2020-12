Speciale infrastrutture: commissione Ue presenta strategia per cybersicurezza, resilienza, prevenzione e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, hanno presentato una nuova strategia dell'Ue per la cybersicurezza volta a rafforzare la resilienza collettiva dell'Europa contro le minacce informatiche e a contribuire a garantire che tutti i cittadini e le imprese possano beneficiare appieno di servizi affidabili e strumenti digitali. Basandosi sui risultati degli ultimi mesi e anni, la nuova strategia contiene proposte per iniziative normative, di investimento e politiche, in tre aree di azione dell'Ue: la resilienza, la prevenzione, la cooperazione. Per quanto riguarda la resilienza, la Commissione propone di riformare le norme sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nell'ambito di una direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l'Unione (direttiva Nis rivista), al fine di aumentare il livello di resilienza informatica di settori pubblici e privati critici: ospedali, reti energetiche, ferrovie, ma anche data center, pubbliche amministrazioni, laboratori di ricerca e produzione di dispositivi medici e medicinali critici, nonché altre infrastrutture e servizi critici, devono rimanere impermeabili, in un ambiente di minaccia sempre più rapido e complesso. (Beb)