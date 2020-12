Speciale infrastrutture: Breton, investire in cybersecurity per futuro e autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella sicurezza informatica significa investire nel futuro e nell'autonomia strategica dell'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, presentando la strategia per la cybersicurezza. "Le minacce informatiche si evolvono rapidamente, sono sempre più complesse e adattabili. Per garantire che i nostri cittadini e le nostre infrastrutture siano protetti, dobbiamo pensare a diversi passi in avanti. Lo scudo di sicurezza informatica resiliente e autonomo dell'Europa" permetterà "di utilizzare la nostra esperienza e conoscenza per rilevare e reagire più velocemente, limitare potenziali danni e aumentare la nostra resilienza", ha detto. "Investire nella sicurezza informatica significa investire nel sano futuro dei nostri ambienti online e nella nostra autonomia strategica", ha continuato. (Beb)