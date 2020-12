Russia: il 44 per cento dei lavoratori disponibili a percepire il salario in nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di cittadini russi che sono pronti a ricevere il salario in nero è aumentata durante l'estate e l'autunno e ha raggiunto il 44 per cento. È quanto dimostrato da uno studio dell'agenzia SuperJob ripreso da "Rbk". La quota del campione favorevole a percepire illegalmente il salario è tornata al livello registrato all'inizio della pandemia. Il 31 per cento degli intervistati non concordano con il salario in nero, mentre un quarto degli intervistati dichiara di avere difficoltà a rispondere. La quota più alta di coloro che sono disposti a ricevere lo stipendio in nero si registra tra coloro con la retribuzione più bassa (sino a 30 mila rubli – 340 euro).(Rum)