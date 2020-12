Serbia-Kosovo: Lavrov, rammarico per approccio "impotente" dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si rammarica per l'approccio “così impotente” dell’Unione europea verso i serbi del Kosovo. Lo ha detto martedì il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa con l’omologo serbo, Nikola Selakovic a Belgrado. "Ci rammarichiamo che l'Unione europea non possa convincere Pristina ad attuare gli accordi, soprattutto sulla creazione della Comunità delle municipalità serbe nel nord del Kosovo. Crediamo che questa linea mostri impotenza di fronte agli approcci di Pristina e non è certo positiva per i nostri colleghi europei”, ha detto Lavrov. "Ciononostante, ribadiamo pienamente il nostro sostegno e sollecitiamo l’adempimento di quanto concordato attraverso la mediazione dell'Unione europea", ha aggiunto il ministro russo. (Seb)